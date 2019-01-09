"واتساب" و"آى مسج" معرضان لاختراق الهاكرز

09 يناير 2019 - 10:26 ص

عرضت شركة أمريكية تسمى "زيروديوم" متخصصة في بيع تقنيات الحماية، على القراصنة أن يتمكنوا من استخراج ثغرات أمنية في تطبيق "واتساب"المملوك لشركة "فيس بوك"، و"آي مسج" المملوك لشركة "أبل" الأمريكية، بعد تطبيق نظام الحماية المقدم منها، مشيرة إلى أن هذا العمل تحدٍ وفرصة للفوز بمبلغ مليون دولار أمريكي.

وأوضحت وفقًا لموقع "ماذر بورد" التقني أنه على الهاكرز أن يكتشفوا ثغرات أمنية في تطبيقي "واتساب" و"آي مسج" على أنظمة تشغيل "أندرويد" أو "آي أو إس" أو "ويندوز".

وتشترط الشركة الأمريكية، ضرورة اختراق "واتساب" و"آي مسج" عن بعد من دون المساس بالهاتف بصورة كاملة.

وأشارت ديوم إلى أنه في حالة حصول أي شخص على معلومات سرية من "واتساب" أو "آي مسج" عبر أنظمة الحماية الجديدة، يمكنه أن يتواصل مع الشركة عبر بريدها الإلكتروني، ليضمن فرصة الحصول على مليون دولار أمريكي.

وفي حالة إيجاد أكثر من ثغرة يمكن أن تصل المكافأة إلى أكثر من 2 مليون دولار أمريكي، وتحديدًا حال اختراق نظام تشغيل "آي أو إس".