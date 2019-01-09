مفاجأة مدوية عن ظهور دود فى العدس عند طهيه

09 يناير 2019 - 10:14 ص

رد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على الأنباء التي تداولت بشأن ظهور دود في العدس الموجود بالأسواق عند طهيه، مؤكدًا أن ما يظهر في العدس هو عبارة عن إنبات طبيعي للنبات.

وأضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلى أكلة" على فضائية "أون إي"، أن العدس الموجود في السوق آمن تمامًا سواء كان من الإنتاج المحلي أو المستورد، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي التابع لوزارتي الزراعة والصحة والهيئة الرقابة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحصل على عينات من كل السلع المستوردة وتحليلها، للتأكد من سلامتها لحماية صحة المواطن.

وناشد المواطنين بعدم الاستسلام للشائعات، وإبلاغ الوزارة على الخط الساخن 16894، مؤكدًا أن أرقام مسئولي الوزارة معروفة، وأشار إلى أن ما يتم إفرازه العدس نتيجة الغليان هو عبارة عن براعم بيض نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه.