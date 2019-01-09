» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس

09 يناير 2019 - 10:14 ص

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" بأن محكمة إسرائيلية أصدرت حكمًا بالسجن 11 عاما على الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران.

واتهم جهاز "الشين بيت" جونين سيجف في يوليو من العام الماضي بتهمة التجسس لصالح إيران، وقال في بيانه إن الاستخبارات الإيرانية جندته لصالحها.

وكان سيجيف - الذي شغل منصب وزير الطاقة في منتصف التسعينيات فيما بين عامي 1995 و1996 - يعيش في نيجيريا.

وألقي القبض عليه خلال زيارة لغينيا الاستوائية في شهر مايو، ثم رُحل إلى إسرائيل حيث اتهم هناك بالتجسس.

وتبين للمحققين أن سيجيف اتصل بمسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا في عام 2012، وأنه زار إيران مرتين للاجتماع مع المسؤول عنه، بحسب "شين بيت."