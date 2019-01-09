إحصائية صادمة بسوريا .. 3600 برميل متفجر في 2018

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عام 2018

الشبكة السورية

البراميل

المتفجرة

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر عنها منذ يومين إنها سجلت ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، تسع منها على مساجد، واثنتان على مدارس، وواحدة على معهد تعليمي، و17 على منشآت طبية، واثنتان على مراكز للدفاع المدني، واثنتان على أفران، وواحدة على منشآت صناعية، وواحدة على مخيم للاجئين.

وأضافت أن أكثر من 3601 برميل متفجر في هجمات قام بها النظام السوري، تسبب في مقتل 187 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و55 سيدة، في عام 2018.

كما استخدم النظام سلاح البراميل المتفجرة المحملة بغازات سامة في أربع هجمات في عام  2018.

وبحسب التقرير فإن قوات النظام ألقت أكثر من 26 ألف برميل متفجر منذ تدخل القوات الروسية عسكرياً في سبتمبر عام 2015.

وأضاف أن النظام السوري استخدم سلاح البراميل المتفجرة المحملة بغازات سامة في أربع هجمات في عام 2018، كانت أولها على مدينة سراقب بمحافظة إدلب في 4 فبراير، ثم على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق في 5 مارس، وأخيرًا هجومان على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق بفارق قرابة 3 ساعات بينهما.

وفي عام 2018 استخدم براميل محشوة بألغام مضادة للدروع في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي في 10 سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري خرق قراري مجلس الأمن رقمي 2139 و2254، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهك عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، بالإضافة إلى انتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي.

وتابع: وكان القصف بالبراميل المتفجرة قصفا عشوائيا، حيث استهدف أفراداً مدنيين عزلاً، وألحق ضررًا كبيرًا بالأعيان المدنية.

وقد انتهك النظام السوري عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبشكل خاص 2118 و2209 و2235، خاصة أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

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