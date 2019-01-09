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عودة سوريا في مباحثات اجتماع الجامعة العربية ..اليوم

الحياة السياسية

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الجامعة العربية

وكالات- الدويني فولي

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تعقد الجامعة العربية اجتماعات، اليوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الترتيبات اللوجستية والتقنية لاجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي في بروكسيل في الرابع من فبراير المقبل، بهدف الإعداد للقمة العربية - الأوروبية.

ونفت مصادر في الأمانة العامة للجامعة لجريدة الحياة أن يكون الاجتماع بصدد مناقشة عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 7 سنوات.

في المقابل، لفتت مصادر سابقة إلى وجود مجموعتين داخل الجامعة، الأولى تحث على اتخاذ قرار بإعادة سوريا، أما الثانية فتقترح أن يتم السماح في اجتماع المندوبين بعودة السفارات العربية والسفراء العرب لدمشق، إضافة إلى عودة السفراء السوريين إلى الدول العربية، الأمر الذي يمهد بدوره لحضور رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القمة العربية الاقتصادية في لبنان الشهر الحالي ومن ثم القمة الدورية للجامعة في مارس القادم.

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