"فوزى" يحرج تامر أمين على الهواء

09 يناير 2019 - 10:04 ص

هاجم الإعلامي مفيد فوزي بعض البرامج الخاصة بالقنوات الفضائية، معقبا: "أفكارها عفا عليها الزمن " .

وأضاف "فوزي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" مع الإعلامي تامر أمين، أن الحرفية الإعلامية غائبة عن المشهد، برامج الفضائيات تحولت لبرامج خاصة بكرة القدم وأخرى اجتماعية عفا عليها الزمن.



وداعب "فوزي" الإعلامي، قائلاً: "ملاحظ عليك أنك مبتلبسش بدل ومقضيها فانلات، وهى جميلة شكلا وترضى أسرتك ولكنها غريبة على المشاهد .



وواصل حديثه: "طول عمرك بتطلع شيك قوى"، ورد "أمين" أنه تعمد ذلك وأن رد الفعل كان إيجابيا، من الجمهور.