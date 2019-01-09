إنبى يستدرج «الطلائع» على استاد بتروسبورت

09 يناير 2019 - 10:01 ص

يستضيف إنبي نظيره طلائع الجيش، فى الخامسة مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

ويسعى على ماهر المدير الفنى لإنبى، فى الحصول على نقاط المباراة للهروب من قاع جدول المسابقة، خاصة بعدما ودع مسابقة كأس مصر مؤخرًا.

على الجانب الآخر يأمل البلجيكى لوك إيميل مدرب للطلائع فى مواصلة قطار الانتصارات لاسيما بعد التعاقد مع إسلام فتحى مهاجم الشباب الكويتى فى الميركاتو الشتوي.

ويحتل إنبى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 24 نقطة.