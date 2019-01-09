البرادعي: هذه رسالة "أمارتيا" لى

09 يناير 2019 - 09:52 ص

كشف الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية، عن رسالة الاقتصادي الهندي "أمارتيا" له بعد حصوله على نوبل.

وقال في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "ذكر لي الاقتصادي الهندي البارز أمارتيا سن الحائز على نوبل أن التنمية فى أى دولة، بغض النظر عن نظام الحكم، تقوم على 3 ركائز: 1-التعليم 2- الصحة 3- السلم المجتمعي.

وتابع"البرادعي": "أضاف "أمارتيا" أن هذا ما فعلته سنغافورة واليابان، فالإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار في السلم المجتمعي من أولوية الأولويات".

وتفاعل رواد تويتر حول تغريدة البرادعي حيث قال نبيل العربي: "كتابه العظيم "التنمية حرية" يجب أن يدرس فى جامعاتنا".

وأضاف آخر: "والله يا دكتور كلام جميل وحقائق ودروس ونماذج من دول تقدمت وارتقت بشعوبها واقتصادها وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة ولكن من يسمع ومن يعقل ومن ينفذ".