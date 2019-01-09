الأهلى يبدأ معسكره المغلق استعدادًا لفيتا كلوب

09 يناير 2019 - 09:49 ص

يدخل فريق الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية استعدادًا، لمباراة فيتا كلوب الكونغولى المُقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد قرر البقاء فى الإسكندرية عقب مباراة سموحة أمس بالدورى التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف حيث سيؤدى الفريق تدريبات يومية لحين خوض مباراة فيتا كلوب.

ويلعب الأهلى مع سيمبا التنزانى وفيتا كلوب الكونغولى وشبيبة الساورة الجزائرى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.