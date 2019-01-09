عزمى مجاهد يحتضن بيادة الشهيد إسلام على الهواء

إيمان هاني
احتضن الإعلامي عزمي مجاهد، بيادة الشهيد إسلام مشهور على الهواء، قائلاً: "أنا جبت معايا بيادته شرف لكل مصري ارتدائها، بيادته يكرهها الأعداء ضحى بنفسه عشان الوطن يعيش".
وأضاف "مجاهد" خلال برنامجه "مع عزمي" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس": "بيادته على دماغنا كلنا، قدم روحه ليعم مصر الأمن والأمان".
وتابع الإعلامي: "البيادة بيلبسها أشرف وأطهر ناس على وجه الأرض في الجيش المصري ووزارة الداخلية".
وحصل "مجاهد" على بيادة الشهيد إسلام مشهور، من والده اللواء محمد حلمي مشهور.
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