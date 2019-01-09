الزمالك يواصل استعداداته لاتحاد طنجة

09 يناير 2019 - 09:45 ص

يواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادي، استعدادًا للسفر إلى المغرب فجر غدٍ الخميس، ضمن الاستعدادات لمواجهة اتحاد طنجة المغربى، والمقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 المُكرر بالكونفدرالية الأفريقية.

ويدرس "جروس" المدير الفنى إجراء تغيير وحيد بالتشكيل فى مركز حراسة المرمى بالدفع بعماد السيد خاصة أنه سيحرس مرمى الفريق الأبيض في المواجهتين المقبلتين بالدورى عقب مواجهتى طنجة نظرًا لغياب جنش لإيقافه مباراتين بالدورى بعد واقعة طرده أمام الاتحاد السكندري فى الجولة الماضية بالدورى، إلا إنه حتى الآن لم يستقر المدرب السويسرى على إجراء ذلك التغيير من عدمه.

فيما رفض المدير الفني إجراء أي تغييرات بتشكيل الفريق الذى خاض به المواجهة الأخيرة بالدورى الممتاز أمام الاتحاد السكندرى فى المواجهتين المقبلتين أمام اتحاد طنجة سواء فى الذهاب التى ستقام بالمغرب يوم الأحد المقبل أو العودة التى ستقام بالقاهرة أحد أيام 18، 19، 20 من شهر يناير الجارى.