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السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

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السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي
السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

عبد القادر وحيد

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السادات

الشيخ كشك

نور علي نور

وصفت العلاقة بين الرئيس الراحل أنور السادات، والشيخ عبد الحميد كشك، بأنها كانت غير حسنة ، حيث كان يهاجم الأخير الرئيس السادات في خطبه، لكن هناك جانب لا يعرفه الكثير عن العلاقة الحسنة من الرئيس السادات تجاه الشيخ كشك.

الكاتب الصحفي سليم عزوز كشف عن أسرار جديدة كانت تربط الشيخ الراحل " عبد الحميد كشك"، مع الرئيس السادات، وذلك من خلال حوارات صحفية كان قد أجراها من قبل مع الشيخ الراحل.

وأضاف أن من ضمن هذه العلاقة  ما يمكن ألا يصدق مثل طلب الرئيس السادات في ساعة صفاء، من الإعلامي الراحل "أحمد فراج" أن يستضيف الشيخ كشك في برنامجه "نور على نور"، بعد أن ذاع اسم الشيخ الشعراوي بفضل هذا البرنامج.

 وكانت استضافة الشعراوي في البرنامج هي مقترح للسادات نفسه، ولم يأبه بتقرير إذاعي يفيد بعدم استضافته لأن صوته ليس إذاعياً.

كما أن السادات هو من اقترح أن يتعاون الموسيقار بليغ حمدي مع المنشد الديني الشيخ سيد النقشبندي، فكان ألبوم "مولاي إني ببابك قد مددت يدي".

وأكد عزوز أن الإعلامي أحمد فراج تحفظ على مقترح السادات باستضافته الشيخ كشك في برنامجه، وقال إن أداءه خطابي، والبرنامج التلفزيوني يحتاج إلى متحدث لا إلى خطيب، ومن ثم لم يكتب لهذا المقترح التنفيذ.

وتابع قائلا : لقد كتب الشيخ  في مذكراته ما فهمت أنه سبب غضب السادات عليه، إذ تلقى الشيخ كشك خطاباً يحمل دعوة من رئاسة الجمهورية لحضور لقاء مع الرئيس.

وأضاف أن الشيخ كشك  التقي بعد ذلك بشيخ الأزهر، الشيخ عبد الرحمن بيصار، الذي سأله، لماذا لم تأت؟.. لقد كان الرئيس طوال الوقت يسألني ونحن على المنصة: هل جاء الشيخ كشك؟! وبدا ضجراً لعدم تلبيتك دعوته.

وقال شيخ الأزهر له: ألا تعلم أننا نعيش في معية سيادة الرئيس؟

وأشار إلى أنه سأل الشيخ كشك: ما هو قولك في ما هو منسوب اليك بأنك لا تلتزم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنك أسلوبك في الخطاب يقوم على السب والقذف؟

 قال: لكل مقام مقال، هو ربنا عندما قال "كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث".. كان بيشتم! .. "كمثل الحمار يحمل أسفارا".. كان بيشتم؟!

وأضاف أن الشيخ كشك قال له أيضا : "لقد كانت خطبة الجمعة تستغرق قرابة الساعة، فمن يمكنه أن يصعد المنبر ويظل ساعة يشتم، ويا ولاد كذا يا ولاد كذا.. دا يبقى متخرج من كلية الشتيمة! لكن معظم من يتقولون علي لم يسمعونني، ولم يتبينوا!، قلت له: لقد جئت لكي أتبين! فرد رد: "أهو كده".


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