الكونجرس يحجب التصويت على قانون معاقبة حلفاء سوريا

09 يناير 2019 - 09:37 ص

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على دول تساعد الحكومة السورية.

وحسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن المجلس لم يتمكن من بدء التصويت على مشروع القانون "بشأن تعزيز أمن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط" لأن الموافقة على التصويت على مشروع القانون هذا لم يعلنها إلا 56 سيناتور في حين يتطلب الأمر 60 صوتًا على الأقل.

ويدعو مشروع القانون الذي تم تعليق التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تثبيت شرعية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب القرارات الرئاسية الأمريكية، ويطالب بوضع قيود على التعامل مع حلفاء سوريا الذين يمدون يد العون إلى الحكومة السورية وفي مقدمتهم روسيا.