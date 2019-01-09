أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

09 يناير 2019 - 09:35 ص

استقر سعر صرف الدولار، خلال التعاملات الصباحية لدى شركات الصرافة والبنوك، فسجلت العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، فيما استقر في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.