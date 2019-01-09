» فنان واحد كان الرئيس السادات يحب صوته ويحاول تقليده .. فمن هو؟

أحمد عادل شعبان
كشف الموسيقار المصري الشهير هاني مهنا بعض الذكريات الموسيقية المثيرة التي توضح علاقة الرؤساء العرب بالفن .
وقال "مهنا" في حوار مع برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية "ريهام إبراهيم" على قناة "CBC" : "الرئيس السادات كان من أكثر عشاق الموسيقي ، وحبه للفن كان شيئا نادرًا".
وأضاف: "السادات كان يعشق الفنان الراحل فريد الأطرش لدرجة أنه كان يقوم بتقليده ويغني مثله بالضبط .
وأردف مهنا: "كان بيغني وهو قاعد على الشلتة ولابس الجلابية وكنتي تشوفيه تقولي رئيس دولة غريب".
وأشار "مهنا" إلى أنه سمع مقولة أعجبته من الملك الحسن ملك المغرب ، حيث كان يقول : ""يجب على الفنان أن يكون سياسي ويجب على السياسي أن يكون فنان"، مؤكدًا أن الملك الحسن الثاني كان يعزف الموسيقى ويقود الاوركسترا.
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