» فنان واحد كان الرئيس السادات يحب صوته ويحاول تقليده .. فمن هو؟

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السادات

كشف الموسيقار المصري الشهير هاني مهنا بعض الذكريات الموسيقية المثيرة التي توضح علاقة الرؤساء العرب بالفن .

وقال "مهنا" في حوار مع برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية "ريهام إبراهيم" على قناة "CBC" : "الرئيس السادات كان من أكثر عشاق الموسيقي ، وحبه للفن كان شيئا نادرًا".

وأضاف: "السادات كان يعشق الفنان الراحل فريد الأطرش لدرجة أنه كان يقوم بتقليده ويغني مثله بالضبط .

وأردف مهنا: "كان بيغني وهو قاعد على الشلتة ولابس الجلابية وكنتي تشوفيه تقولي رئيس دولة غريب".

وأشار "مهنا" إلى أنه سمع مقولة أعجبته من الملك الحسن ملك المغرب ، حيث كان يقول : ""يجب على الفنان أن يكون سياسي ويجب على السياسي أن يكون فنان"، مؤكدًا أن الملك الحسن الثاني كان يعزف الموسيقى ويقود الاوركسترا.

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