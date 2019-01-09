سائق تاكسي ينقذ طفلة من الاختطاف: ضرب الخاطف وسلمها لأمها

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مميش يكرم الشاب
مميش يكرم الشاب

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مميش

قرر الفريق مهاب مميش تعيين محمود سيد - سائق تاكسي - بهيئة قناة السويس بعد موقفه البطولي بإنقاذ طفلة من الخطب بالإسماعيلية .

وقال "مميش" إن الهيئة تتشرف بضم رجل مثل هذا إليها ، كما كرم والدة الشاب الذي قال: "أشكر الفريق مميش على تعييني .. كنت متمرمط وعايش حياة صعبة".

وأضاف: "يوم الحادث فوجئت برجل أسمر البشرة تركب معه فتاة بيضاء وجميلة جدًا ، وقال لي إنه والدها ثم قال لي إنها ابنة المهندس الذي يعمل معه فشككت فيه وطاردته ثم سلمته للشرطة وانتظرت حتى أتت والدة الطفلة واستلمتها".

وقالت الطفلة "حلا" التي أنقذها السائق: "كنت مستنية ماما والراجل شافني وحط ايده على بؤي وقالي لو اتكلمتي هقتلك ووقف تاكسي وركبنا معاه وعمو محمود ضربه وأنقذني".

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