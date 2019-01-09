صادم .. مقطع يوثق لحظة دهس الطفلة "مليكة" .. وضبط السائق

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الطفلة مليكة
الطفلة مليكة

أحمد عادل شعبان

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الطفلة مليكة

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس الطفلة "مليكة" عبر أتوبيس يخص إحدى المدارس الخاصة بمنطقة 6 أكتوبر.

وتمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على سائق الأتوبيس والمشرفة بتهمة التسبب في وفاة "مليكة" بالإهمال الجسيم.

وكان السائق والمشرفة أنكرا في البداية وفاة الطفلة بسبب الأتوبيس ولكن بعد مواجهتهما بالفيديو الذي يُظهر دهس الطفلة ، أقر السائق بأنه لم ير الطفلة و دهسها بالخطأ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الفيديو:


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