» شهادة "محرجة" للفنانة زينة أمام محكمة دبي

09 يناير 2019 - 08:25 ص

مثلت الفنانة زينة أمام محكمة جنح دبي - أمس الثلاثاء - لتدلي بشهادتها فيما يتعلق باتهامات متبادلة بينها وبين أسرة أمريكية من أصل مصري بالضرب والاعتداء.



ونفت الفنانة قيامها بالاعتداء على ابنة المدعية وهي طفلة، عمرها 11 عامًا، وأكدت أنهما كاذبان، فيما طالب محاميها محمود عزب، المحكمة بضم الطفلة إلى الدعوى، لأنها شاركت في الاعتداء على الممثلة وشقيقتها، إضافة إلى اتهام والد الطفلة بهتك العرض، لأنه لامس شقيقة زينة في مناطق حساسة، كما طالب ببراءتهما من التهم الموجهة لهما.



كما قالت محامية الأسرة الأمريكية إن النيابة أغفلت اتهام الممثلة وشقيقتها بالاعتداء على الطفلة، رغم وجود تقرير طبي بذلك، وطلبت من المحكمة إضافة ذلك إلى الدعوى، لافتة إلى عدم وجود تقرير يثبت الاعتداء على زينة وشقيقتها.



وبحسب تقارير الشرطة فإن بلاغًا ورد عن الواقعة يوم 29 يونيو الماضي وأرسلت دورية إلى الفندق، وانتقل جميع أطرافها إلى مركز الشرطة المختص حيث أدلوا بأقوالهم، وفي ظل إصرار كل منهم على موقفه وجه لطرفي الواقعة تهمة الاعتداء المتبادل وإجراء اللازم.

