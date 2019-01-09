» إبراهيم سعيد يكشف السبب الحقيقي للإصابات التي تضرب الأهلي

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ابراهيم سعيد

إصابات الأهلي

أصبحت ظاهرة الإصابات التي تضرب لاعبي النادي الأهلي غريبة ومحيرة لدى كثير من الجماهير التي باتت لا تعرف سببًا لما يحدث وسط اتهامات لطبيب الفريق بالتقصير.

وقال إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - في تغريدة على "تويتر": "حوار إصابات لاعبي الاهلي حتي اللاعبين الجدد ده أكيد عيب دكتور للتشخيص غلط وثانيا عيب مدرب أحمال ويبدو أن تدريباته البدنيه بالفهلوة".

وتعرض اثنان من لاعبي الأهلي الجدد لللإصابة في مباراة سموحة أمس والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف مقابل لا شيء.

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