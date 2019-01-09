» من هي الإعلامية السعودية التي خطبها المطرب أحمد جمال؟

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أحمد جمال و ديانا
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احمد جمال

ديانا الخميس

أعلن المطرب أحمد جمال خطبته على الإعلامية السعودية ديانا الخميس وسط استغراب من الجمهور المصري الذي لم يكن متابعًا لـ"ديانا" بشكل كبير.

وقال "جمال" عبر صفحته بـ"انستجرام" : "جمهوري الغالي : حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب .. أحمد & ديانا".

وديانا هي إعلامية سعودية حصلت على بكالوريوس صحافة وإعلام وماجستير في علم الفلسفة من الأردن.

وعملت في بداية حياتها عام 2005 بصحيفة "الرأي الأردنية" قبل أن تعود لبلادها وتعمل في قناتي "العربية"  "MBC" كمتدربة قبل تخرجها بسنتين.

في 2006 عملت في مجال دوبلاج المسلسلات والكارتون .

وهي تعشق الرسم وتحب القراءة ، وبالأخص لغسان كنفاني. ورواياتها المفضلة له هي "رجال في الشمس"

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