  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:47 ص
بحث متقدم
الطفلة مليكة

صادم .. مقطع يوثق لحظة دهس الطفلة "مليكة" .. وضبط السائق

الأهلي والإسماعيلي

الأهلي يعرض مبلغ "خيالي" لضم نجم الإسماعيلي

فوزي

هذه قصة اعتناق المخرج الراحل أسامة فوزي لـ"الإسلام"

أبو تريكة وصلاح

تعرف على طلب "أبو تريكة" من صلاح عقب تتويجه بجائزة الأفضل

مفيد فوزي وتامر أمين

مفيد فوزي يفاجي تامرأمين بهذا التصريح الصادم

عامر حسين

عامر حسين: هذا هو مصير الدوري في مصر

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز "صلاح بأفضل لاعب إفريقي

محمد صلاح

تصريح صادم لـ"صلاح" عن الدوري المصري.. هذا ما قاله

الطقس شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 16

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

محمود الخطيب

الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك

ماذا فعل الفنان علاء مرسي مع اللص الذي رفع عليه السلاح؟

الصفحة الأخيرة

علاء مرسي
علاء مرسي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

علاء مبارك لـ«مغرد» اتهمه بسلب كل شىء بالبلد: «افتراء بعيد عنك»

#

الأزهر الشريف يؤكد تضامنه مع الدولة في مواجهة الإرهاب

#

«المدنية الديمقراطية» تطالب بالإفراج عن محمد رمضان

#

بعد تصدره ترندات "تويتر": هذه تصريحات "مكي" مع "الشاذلي"

أشرف عبد الباقي

علاء مرسي

روى الفنان علاء مرسي واقعة طريفة حدثت معه قبل فترة ، مؤكدًا أنه تعرض للسرقة بالإكراه في محافظة الشرقية .

وقال "مرسي" في لقاء مع برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي: "أقمت ورشة لتعليم التمثيل بمحافظة الشرقية ، وبعد انتهاء اليوم خرجت ومعي مصور ، وفوجئنا بشخص يرفع علينا مطواة ويطلب منا ما حصلنا عليه من أموال ، وبعدها دقق في ملامحي فعرفني جيدًا وقال إنه يريد أن يحضر معنا ورشة التمثيل لأنه موهوب ويكتب الشعر".

وأضاف: "وقتها أعطيته هاتفًا صغيرًا كان معي ووعدني أن يتصل بي من خلاله ، وبالفعل بعدها اتصل وحضر الورشة معنا وأبلى بلاءً حسنا، وبعدها بساعات فوجئت بطلاب الورشة يشتكون لي سرقة جميع هواتفهم المحمولة ، وبالطبع فإن اللص لم يظهر بعدها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شهادة "محرجة" للفنانة زينة أمام محكمة دبي
» إبراهيم سعيد يكشف السبب الحقيقي للإصابات التي تضرب الأهلي
» من هي الإعلامية السعودية التي خطبها المطرب أحمد جمال؟
» ماذا فعل الفنان علاء مرسي مع اللص الذي رفع عليه السلاح؟
» نجم الأهلي الأجنبي: اتفقت مع الإدارة على الرحيل خلال ساعات
» شاهد: "الشحات" يبكي على الهواء لهذا السبب
» من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
» ليفربول يحتفل بفوز "صلاح" بتدوينة نارية
» محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور
» حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»
» استرخصت في زواجى فندمت!!

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)