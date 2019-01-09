» ماذا فعل الفنان علاء مرسي مع اللص الذي رفع عليه السلاح؟

أحمد عادل شعبان
روى الفنان علاء مرسي واقعة طريفة حدثت معه قبل فترة ، مؤكدًا أنه تعرض للسرقة بالإكراه في محافظة الشرقية .
وقال "مرسي" في لقاء مع برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي: "أقمت ورشة لتعليم التمثيل بمحافظة الشرقية ، وبعد انتهاء اليوم خرجت ومعي مصور ، وفوجئنا بشخص يرفع علينا مطواة ويطلب منا ما حصلنا عليه من أموال ، وبعدها دقق في ملامحي فعرفني جيدًا وقال إنه يريد أن يحضر معنا ورشة التمثيل لأنه موهوب ويكتب الشعر".
وأضاف: "وقتها أعطيته هاتفًا صغيرًا كان معي ووعدني أن يتصل بي من خلاله ، وبالفعل بعدها اتصل وحضر الورشة معنا وأبلى بلاءً حسنا، وبعدها بساعات فوجئت بطلاب الورشة يشتكون لي سرقة جميع هواتفهم المحمولة ، وبالطبع فإن اللص لم يظهر بعدها".
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