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الأهلي والإسماعيلي

الأهلي يعرض مبلغ "خيالي" لضم نجم الإسماعيلي

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الرياضة

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

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محمود متولي

نقل الصحفي الرياضي "أبو المعاطي زكي" عن مصادر بالنادي الإسماعيلي تفيد تقدم النادي الأهلي بعرض وصفه بـ"الخيالي" لضم محمود متولي مدافع الدراويش .

وقال "زكي" خلال برنامجه "نجم الجماهير" - الذي يبثه مؤقتًا عبر "يوتيوب" لحين عودة قناة "LTC": "الأهلي عرض شراء محمود متولي من الإسماعيلي بمبلغ 40 مليون جنيه ، لكن إدارة الدراويش قلقة من ردة فعل الجماهير".

وأضاف: "هذا الكلام وردني من مصادر داخل النادي الإسماعيلي وليس الأهلي".

وأضاف: "الإسماعيلي يريد أن يبيع اللاعب للأهلي لكن هناك حسابات متعلقة بالجماهير .. رئيس الدراويش طلب من الأهلي زيادة المبلغ إلى 45 مليون جنيه بالإضافة لإعارة بعض اللاعبين من الأحمر إلى الدراويش وأكد أن هذا سوف يساهم في تهدئة غضبة الجماهير لو حدث".

ودعم الأهلي فريقه بعدد من الصفقات هم محمد محمود وجيرالدو وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمود وحيد ورمضان صبحي".

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