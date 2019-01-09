هذه قصة اعتناق المخرج الراحل أسامة فوزي لـ"الإسلام"

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سلوى خطاب

المخرج أسامة فوزي

تفاجأ الجمهور قبل ساعات بوفاة المخرج السينمائي أسامة فوزي الذي أخرج العديد من الأفلام الشهيرة مثل فيلم "بحب السيما" الذي أثار ضجة كبرى وقت ظهوره .

وكان الراحل غير مولع بالظهور في المناسبات العامة ولذلك فإن المعلومات عنه قليلة ، ولكن رغم الهدوء الظاهر في حياته إلا أنها لم تكن تخلو من بعض الأشياء المثيرة للجدل شأنها شأن أفلامه .

المخرج أسامة فوزي من مواليد عام 1961 ، التحق بقسم الإخراج بمعهد السينما وتخرج منه عام 1984 .

أخرج 4 أفلام فقط وهم " بالألوان الطبيعية"، "بحب السينما"،" جنة الشياطين"، " عفاريت الأسفلت".. بينما عمل كمساعد مخرج مع كبار المخرجين مثل هنري بركات وحسين كمال ويسري نصر الله .

ما لا يعرفه الكثيرون أن المخرج هاني فوزي اعتنق الإسلام قبل سنوات طويلة ، وذلك بعد حدوث قصة حب بينه وبين الفنانة سلوى خطاب ، حيث قرر التحول من المسيحية للإسلام ليستطع الزواج منها ، لكن هذه الزيجة لم تستمر سوى 3 سنوات فقط وبعدها تم الطلاق.

و وصفته زوجته السابقة "سلوى خطاب" في أحد اللقاءات التلفزيونية بأنه "فنان جيد و زوج سيء" حسب تعبيرها.

وعُرف الراحل بأفلامه المثيرة للجدل نظرًا لما تتناوله من موضوعات مثل بحب السيما و بالألوان الطبيعية و الذين ناقشا مسألة التشدد في الأديان وغيرها من الأفلام.

وتوفي "فوزي" أمس عن عمر يناهز 58 سنة.

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