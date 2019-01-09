تعرف على طلب "أبو تريكة" من صلاح عقب تتويجه بجائزة الأفضل

09 يناير 2019 - 05:20 ص

وصف محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - نجمنا محمد صلاح بـ"أسطورة كل العصور" عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا للمرة الثانية على التوالي.



وطلب "أبو تريكة" من صلاح أن يساهم مع زملائه في حصد بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر هذا العام .



وقال "أبو تريكة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "مبروك لنجمنا المصري المتألق دائما محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية على التوالي ،جائزة استحقها عن جدارة واستحقاق".



وأضاف: "الوعد بطولة أفريقيا لمنتخب مصر 2019 يا أسطورتنا الخالدة".

