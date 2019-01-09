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مفيد فوزي يفاجي تامرأمين بهذا التصريح الصادم

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مفيد فوزي وتامر أمين
مفيد فوزي وتامر أمين

المصريون ـ متابعات

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وجه الإعلامي مفيد فوزي، انتقادات للإعلامي تامر أمين، على الهواء، قائلًا: "إنت طول عمرك بتطلع شيك وبتلبس بدل محترمة وكرافتات منتقاة بذكاء، ملاحظ عليك إنك بتختار فانلات جميلة شكلًا ترضي بيت وبناتك ولكنها غريبة على المشاهد".
فيما علق "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثا، قائلًا: "عشان مش عايز أنافس الأستاذ مفيد فوزي في شياكته، ومتعمد علشان الجمهور يحس إن في حميمية وبدأت أخلع عباءة الرسميات بيني وبين الجمهور؛ حتى يكون التواصل والحميمية أفضل مع الجمهور".
ورد"فوزي": "اقتنعت ومبسوط منك"، ورد "أمين"،: "دي جايزة نوبل بالنسبالي إني قدرت أقنعك".

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