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عامر حسين: هذا هو مصير الدوري في مصر

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عامر حسين
عامر حسين

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أنه اتفق مع جميع الأندية قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز على استكمال البطولة مهما كانت المعوقات.
وأوضح "حسين"، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «ننتظر مباراتي الزمالك في الكونفدرالية لتحديد مواعيد مباراة الدوري وفقا لمباريات الأهلي والزمالك والإسماعيلي بالكونفدرالية».
وأشار "حسين" إلى أن « معسكر المنتخب سيبدأ يوم 1 يونيو، حيث سيتم استكمال المباراة المتبقية من الدوري عقب انتهاء البطولة التي ستستمر لمدة شهر».
ولفت رئيس لجنة المسابقات إلى أن الدوري سيتوقف 45 يوما، من أجل الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الأندية ستحصل على 45 يوما راحة سلبية قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز لعام 2019.


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