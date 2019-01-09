رئيس الوزراء يهنيء محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

هنأ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النجم محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة تتويجه بلقب اللاعب الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2018، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء الثلاثاء، في العاصمة السنغالية "داكار".



وأعرب مدبولي عن سعادته بفوز صلاح بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن اللاعب المصري أصبح مصدر إلهام لكثير من الشباب الحالمين بمستقبل أفضل، ليس فقط في النشاط الرياضي، وإنما في كافة المجالات المهنية، ومحمد صلاح يعد أحد مفردات قوة مصر الناعمة، وما حققه فخر لكل المصريين.

