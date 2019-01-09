  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:39 ص
بحث متقدم
أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز "صلاح بأفضل لاعب إفريقي

محمد صلاح

تصريح صادم من "صلاح" عن الدوري المصري.. هذا ما قاله

الطقس شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 16

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أول تعليق لوزير الشباب على أزمة «بي أن سبورت»

محمود الخطيب

الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك

محمد صلاح

"صلاح" يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

مجلس النواب

أصول الدولة غير المستغلة تخرج مصر من عثرتها

بالفيديو.. أبرز 7 شائعات بالشارع المصري خلال أسبوع

تطبيق الطوارئ على مروجي الشائعات

امم افريقيا

رسميًا.. التليفزيون المصري ينقل أمم أفريقيا 2019

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

إصابة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال برام الله

عرب وعالم

إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله
إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

#

إصابة 73 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

#

إصابة 8 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق وسط رام الله

#

إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس، خلال مواجهات اندلعت بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال في حي "أم الشرايط" بمدينة البيرة بمحافظة رام الله.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمطاطي ووابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب باصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي نقلوا على اثرها الى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج، فيما عولجت باقي الحالات من الاختناق بالغاز ميدانيا.
وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المحلات التجارية واستولوا على تسجيلات عدد من الكاميرات.
ومنذ يوم الأحد الماضي تشهد مدينة البيرة اقتحامات متواصلة، عقب تنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى إصابة مستوطن شرق البيرة.
وعلى مدار عدة ايام تتواصل المواجهات في البيرة وضواحيها ومخيم الأمعري، حيث تصادر سلطات الاحتلال تسجيلات الكاميرات في المباني والمحال التجارية، وأدت إلى اعتقال عديد الشبان والفتية، وإصابة آخرين.
وتوقعت مصادر بأن قوات الاحتلال تخطط لتنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة في رام الله، ولتضييق الخناق على بعض من تلاحقهم قوات الاحتلال منذ أيام، والذين تتهمهم باطلاق النار على حافلة للمستوطنين قبل ايام شرق البيرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: "الشحات" يبكي على الهواء لهذا السبب
» ليفربول يحتفل بفوز "صلاح" بتدوينة نارية
» محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور
» حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»
» تعليق "الإبراشي" على فوز مصر بتنظيم كأس الأمم
» إنشاء متحف خاص لمحمد صلاح بـ"الجزيرة"
» أول تعليق لـ"صلاح" بعد الفوز بأفضل لاعب
» "السادات": تعديل الدستور سيخلق مزيدًا من الانقسام
» تطورات جديدة بأزمة وقف بث "بي إن سبورت" في مصر
» استرخصت في زواجى فندمت!!
» مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)