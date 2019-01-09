إصابة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال برام الله

09 يناير 2019 - 12:40 ص

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس، خلال مواجهات اندلعت بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال في حي "أم الشرايط" بمدينة البيرة بمحافظة رام الله.



وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمطاطي ووابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب باصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي نقلوا على اثرها الى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج، فيما عولجت باقي الحالات من الاختناق بالغاز ميدانيا.



وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المحلات التجارية واستولوا على تسجيلات عدد من الكاميرات.



ومنذ يوم الأحد الماضي تشهد مدينة البيرة اقتحامات متواصلة، عقب تنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى إصابة مستوطن شرق البيرة.

وعلى مدار عدة ايام تتواصل المواجهات في البيرة وضواحيها ومخيم الأمعري، حيث تصادر سلطات الاحتلال تسجيلات الكاميرات في المباني والمحال التجارية، وأدت إلى اعتقال عديد الشبان والفتية، وإصابة آخرين.

