احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي في الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار.



وغرد ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لصلاح وكتب " الملك موو .. تم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي".



?????? K I N G M O ??????@MoSalah has been named CAF African Player of the Year for the second successive year. ?????? pic.twitter.com/ySmqzO4Xbq