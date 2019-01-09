» محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور

09 يناير 2019 - 12:20 ص

قال محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، إن محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية، هو نجم كل العصور في مصر.



وأضاف صلاح في رده على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا: «أعتقد أن النجم هو من يجلس بجوارك، محمد أبو تريكة هو نجم كل العصور في مصر».

