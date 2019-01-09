  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:38 ص
بحث متقدم
أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز "صلاح بأفضل لاعب إفريقي

محمد صلاح

تصريح صادم من "صلاح" عن الدوري المصري.. هذا ما قاله

الطقس شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 16

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أول تعليق لوزير الشباب على أزمة «بي أن سبورت»

محمود الخطيب

الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك

محمد صلاح

"صلاح" يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

مجلس النواب

أصول الدولة غير المستغلة تخرج مصر من عثرتها

بالفيديو.. أبرز 7 شائعات بالشارع المصري خلال أسبوع

تطبيق الطوارئ على مروجي الشائعات

امم افريقيا

رسميًا.. التليفزيون المصري ينقل أمم أفريقيا 2019

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

بالفيديو..

تصريح صادم من "صلاح" عن الدوري المصري.. هذا ما قاله

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في لقاء الليلة

#

نجل الفنان«صلاح قابيل» يحسم جدل دفنه حيًا

#

حازم إمام عن إلغاء الدوري: «كلام غير منطقي»

#

قصة أجمل حوار دار بين صلاح والطفل الظاهر معه بالصورة

قال اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، إنه يأمل في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، معربًا في الوقت نفسه عن سعادته الكبيرة بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي.
وأوضح "صلاح"، خلال مؤتمر صحفي عقب التتويج باللقب: "سعيد جدًا للفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي، وكما قلت من قبل وأنا صغير كنت أحلم بهذه الجائزة وكذلك أحلم بالفوز بلقب أمم إفريقيا".
وأضاف "صلاح" أن الدوري المحلي في مصر ليس قوي بالنسبة للدوريات الأخرى في إفريقيا، مضيفا إن على الرغم من كون الدوري الممتاز ليس مفضل ولكن المنتخب يمتلك أفضل لاعبين في إفريقيا.
وتابع:" حان الوقت لصناعة التاريخ مرة أخرى والعودة إلى منصات التتويج والفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية والتي ستُقام على أرضنا في الصيف المقبل".
وأردف "صلاح" بالقول: " الفراعنة هم أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب الكان 7 مرات ونتطلع لتحقيق اللقب الثامن والتربع على عرش القارة الأفريقية".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: "الشحات" يبكي على الهواء لهذا السبب
» ليفربول يحتفل بفوز "صلاح" بتدوينة نارية
» محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور
» حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»
» تعليق "الإبراشي" على فوز مصر بتنظيم كأس الأمم
» إنشاء متحف خاص لمحمد صلاح بـ"الجزيرة"
» أول تعليق لـ"صلاح" بعد الفوز بأفضل لاعب
» "السادات": تعديل الدستور سيخلق مزيدًا من الانقسام
» تطورات جديدة بأزمة وقف بث "بي إن سبورت" في مصر
» استرخصت في زواجى فندمت!!
» مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)