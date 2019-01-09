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تصريح صادم لـ"صلاح" عن الدوري المصري.. هذا ما قاله

الرياضة

محمد صلاح
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المصريون ـ متابعات

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قال اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، إنه يأمل في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، معربًا في الوقت نفسه عن سعادته الكبيرة بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي.
وأوضح "صلاح"، خلال مؤتمر صحفي عقب التتويج باللقب: "سعيد جدًا للفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي، وكما قلت من قبل وأنا صغير كنت أحلم بهذه الجائزة وكذلك أحلم بالفوز بلقب أمم إفريقيا".
وأضاف "صلاح" أن الدوري المحلي في مصر ليس قوي بالنسبة للدوريات الأخرى في إفريقيا، مضيفا إن على الرغم من كون الدوري الممتاز ليس مفضل ولكن المنتخب يمتلك أفضل لاعبين في إفريقيا.
وتابع:" حان الوقت لصناعة التاريخ مرة أخرى والعودة إلى منصات التتويج والفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية والتي ستُقام على أرضنا في الصيف المقبل".
وأردف "صلاح" بالقول: " الفراعنة هم أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب الكان 7 مرات ونتطلع لتحقيق اللقب الثامن والتربع على عرش القارة الأفريقية".



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