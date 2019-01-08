الرئيس الجزائري "بوتفليقة" يقيل والي ولاية المسيلة

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام حاج مقداد والي ولاية المسيلة.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء "وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور أنهى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مهام السيد حاج مقداد بصفته واليا لولاية المسيلة".
وكان الوالي المقال قد واجه انتقادات كبيرة على خلفية إدارة قضية الشاب عياش محجوبي، الذي توفي عقب سقوطه داخل بئر في قرية أم الشمل ببلدية الحوامد في ولاية المسيلة وظل عالقا لعدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل عملية إنقاذه.