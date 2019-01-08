» تعليق "الإبراشي" على فوز مصر بتنظيم كأس الأمم

08 يناير 2019 - 11:50 م

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، قائلًا: "هذه البطولة ليست حدثًا رياضيًا فقط، ولكنها حدث سياسي واقتصادي وعلينا جميعًا الاحتفاء بهذا الحدث الضخم، والاستعداد لتنظيم البطولة بشكل يبهر العالم.



وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن تنظيم البطولة جاء في توقيت هام، وعلينا إرسال رسالة للعالم بأن مصر آمنة ومستقرة، وقادرة على تنظيم البطولات الرياضية العالمية.



وأضاف "الإبراشي" أن بطولة الأمم الإفريقية هي أول بطولة تنظمها بعد استعادة دولة المؤسسات في مصر، مشيرًا إلى أن هذه البطولة ضخمة جدًا بعد زيادة عدد الدولة الإفريقية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.



وأضاف "الإبراشي" أن الإعلان عن تنظيم مصر هذه البطولة بمثابة شهادة نجاح لمصر على المستوى الأمني والتنظيمي للبطولة.









