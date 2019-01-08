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وزير الرياضة يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري

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أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة

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كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد عن احتمالية إلغاء الدوري العام بعد حصول مصر على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، نافيا الأمر جملة وتفصيلا.
وأضاف "صبحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، "نلغي الدوري ليه.. دي مش احترافية، أننا نلغي حاجة عشان ننفذ حاجة تانية"، لافتا إلى أن تنظيم البطولة لن يؤثر على بطولاتنا المحلية.
وأشار إلى أنهم سيقومون بدورهم لدعم منتخب مصر للمنافسة على لقب البطولة، منوها بأن جيل المنتخب الحالي هو أكثر منتخب مصري به محترفين، حيث لديه فرصة لتحقيق الفوز مع إدارته.


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