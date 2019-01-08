أول تعليق لوزير الشباب على أزمة «بي أن سبورت»

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته لفوز مصر باستضافة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.
وأكد «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الثلاثا، أن القيادة المصرية قدمت كل الدعم لاستضافة كأس الأمم الإفريقية.
وأوضح «صبحي»، أنهم سيبذلون قصارى جهدهم وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات، لإخراج هذا الحدث الضخم بما يليق بشكل مصر. وعقب «صبحي»، على خبر إغلاق فضائية «beIN SPORTS» في مصر، قائلا: «مفيش حاجه هتزعلنا، وأكيد هنلاقي حلول».