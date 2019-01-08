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ناقد رياضي: إلغاء الدوري لاستضافة كأس الأمم "فضيحة"

الرياضة

فتحي سند
فتحي سند

المصريون ـ متابعات

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أكد فتحي سند، الناقد الرياضي، أن تقدم مصر للحصول على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، كان قرارًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن الهدف  من تنظيم البطولة تقديم صورة لمصر في ثوبها الجديد.
وأوضح «سند» خلال لقائه لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» مساء الثلاثاء، أنه لاشك في قدرة الأمن على توفير الأجواء المناسبة لخروج البطولة في أفضل شكل.
وأضاف الناقد الرياضي أنه لا يمكن لاتحاد كرة القدم المصري الذي فشل في تنظيم بطولة الدوري الممتاز على حد وصفه، تنظيم بطولة أمم أفريقيا إلا بدعم من الدولة.
ولفت «سند» إلى أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 سيكون «فضيحة»، مشيرًا إلى أنه سوف يتم استئناف الدوري بعد انتهاء البطولة، وانه من الممكن أن تمتد المباريات إلى شهر أكتوبر.

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