ناقد رياضي: إلغاء الدوري لاستضافة كأس الأمم "فضيحة"

08 يناير 2019 - 11:10 م

أكد فتحي سند، الناقد الرياضي، أن تقدم مصر للحصول على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، كان قرارًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم البطولة تقديم صورة لمصر في ثوبها الجديد.



وأوضح «سند» خلال لقائه لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» مساء الثلاثاء، أنه لاشك في قدرة الأمن على توفير الأجواء المناسبة لخروج البطولة في أفضل شكل.



وأضاف الناقد الرياضي أنه لا يمكن لاتحاد كرة القدم المصري الذي فشل في تنظيم بطولة الدوري الممتاز على حد وصفه، تنظيم بطولة أمم أفريقيا إلا بدعم من الدولة.

