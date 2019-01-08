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موريتانيا تفوز بجائزة أفضل منتخب للرجال في أفريقيا

الرياضة

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أول تعليق من «كاف» على فوز صلاح بالأفضل فى أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي فوز منتخب موريتانيا بجائزة أفضل منتخب للرجال في أفريقيا لعام 2018، وذلك خلال حفل كاف المقام حاليا في السنغال.

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