الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك

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الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

المصريون ـ متابعات

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد ما وصفه بـ«التجاوزات والأكاذيب التي أطلقها رئيس نادي الزمالك»، في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي.
واعتبرت إدارة النادي الأهلي «تصريحات رئيس الزمالك ليست إلا ثرثرة فارغة تثير الفتنة، وتغذّي روح التعصب بين الجماهير، وتكدّر الأمن والسلم العام، وتمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وهي جرائم مؤثمة بنصوص قانوني العقوبات والرياضة».
وذكرت إدارة النادي الأهلي «تقدمها ببلاغ جديد عاجل للنائب العام خلال ساعات، ليتخذ ما يراه مناسبًا قانونًا تجاه هذه الجرائم الغير مسبوقة والدخيلة على الوسط الرياضي، والتي تهدد قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري».
وتابع البيان: «انطلاقًا من الدور الوطني والرياضي والاجتماعي والأخلاقي للنادي الأهلي عبر تاريخه الطويل، نؤكّد تصدينا لهذا الابتزاز والتدني الأخلاقي بالقانون، وعبر القنوات الرسمية للدولة ممثلة في مؤسساتها التي نثق بها، كما نثق في سلامة وصحة جميع إجراءاتنا القانونية، مرحبين دائمًا بكل الجهات الرقابية التي يخضع النادي لرقابتها المالية والقانونية».

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