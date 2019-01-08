الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك

08 يناير 2019 - 10:30 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد ما وصفه بـ«التجاوزات والأكاذيب التي أطلقها رئيس نادي الزمالك»، في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي.



واعتبرت إدارة النادي الأهلي «تصريحات رئيس الزمالك ليست إلا ثرثرة فارغة تثير الفتنة، وتغذّي روح التعصب بين الجماهير، وتكدّر الأمن والسلم العام، وتمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وهي جرائم مؤثمة بنصوص قانوني العقوبات والرياضة».



وذكرت إدارة النادي الأهلي «تقدمها ببلاغ جديد عاجل للنائب العام خلال ساعات، ليتخذ ما يراه مناسبًا قانونًا تجاه هذه الجرائم الغير مسبوقة والدخيلة على الوسط الرياضي، والتي تهدد قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري».

