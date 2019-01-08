الكاف يكرم صلاح وأساطير الكرة الأفريقية

كرم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عددا من أساطير كرة القدم في القارة والذين سبقوا لهم الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي،على هامش حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 .



وفي بداية الحفل، الذي يقيمه الكاف مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة السنغالية داكار، حرص مسئولو الاتحاد الإفريقي على تكريم عدد من رموز كرة القدم في إفريقيا، والذين سبقوا لهم الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

