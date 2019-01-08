محافظ القاهرة: "السيسي" سر فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا

هنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بفوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية.
وتابع «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية ثمار 5 سنوات من التواصل مع الأشقاء الأفارقة، بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة».
وأضاف محافظ القاهرة «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأكد من إمكانياتها التي تؤهلها لاستضافة البطولة»، مؤكدا أن محافظة القاهرة ترسخ كافة إمكاناتها لتنظيم كأس الأمم الأفريقية بنجاح. وأوضح «عبدالعال» أنه عقد اجتماعا مع قيادات المحافظة لوضع خطة تنظيم كأس الأمم الأفريقية بنجاح.