محافظ القاهرة: "السيسي" سر فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا

08 يناير 2019 - 11:00 م

هنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بفوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية.



وتابع «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية ثمار 5 سنوات من التواصل مع الأشقاء الأفارقة، بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة».

