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"صلاح" يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

الرياضة

محمد صلاح
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المصريون ـ متابعات

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عاجل.. «صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

فاز النجم المصرى محمد صلاح، منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وكان ينافسه على الجائزة زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.
وكان صلاح وصل إلى قاعة المؤتمرات الدولية عبدو ضيوف بالعاصمة السنغالية داكار، من أجل حضور حفل توزيع جوائز «كاف» لأفضل لاعب أفريقي لعام 2019.
وأعرب صلاح عن سعادته بفوز مصر بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا لعام 2019. وقال صلاح -في المؤتمر الصحفي في حفل جوائز الأفضل بالكاف اليوم الثلاثاء: «سعيد بتنظيم مصر للبطولة، ونتطلع للفوز دائما بهذا اللقب، لأننا لم نفز به منذ فترة طويلة، والجميع لديه الفرصة الآن».
وتقام النسخة الـ27 لجوائز الكاف لأول مرة في داكار، حيث سيقام الحفل في قاعة المؤتمرات الدولية عبدو ضيوف، ويشهد العام الحالي تسليم 11 جائزة مختلفة، ومن بينها لاعب العام ولاعبة العام ولاعب العام الشاب وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب سيدات وهداف العام وأفضل منتخب (رجال/ سيدات) وتشكيلة العام وجائزة يدينكاتشو تيسيما لأفضل رئيس اتحاد والجائزة البلاتينية.


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