"السادات": تعديل الدستور سيخلق مزيدًا من الانقسام

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محمد أنور السادات
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قال رئيس حزب ليبرالي مصري، إن "أية مفاجآت أو محاولات لتمرير تعديلات بالدستور حول المدة الرئاسية، بشكل غير موضوعى سيخلق مزيدًا من الانقسام داخل البلاد".
وأعرب محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية اللبيرالي، في بيان، عن تخوفه من "الاستعدادات التي تتم الآن لبدء حملة كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور ومن ضمنها مدة وفترات الرئيس في الحكم".
ولفت إلى أنه "فى حالة الإصرار على التعديل يجب إرسال هذه المواد إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشتها بمشاركة المجتمع المصري كله".
السادات الذي تراجع عن ترشحه لرئاسيات 2018، لاعتراضه على "الأجواء العامة"، لفت إلى أن "أية مفاجآت أو محاولات لتمرير التعديلات بشكل غير موضوعى سيخلق مزيدا من الانقسام والرفض".

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