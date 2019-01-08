ظريف: أمريكا تمارس سياسة التخويف من إيران

08 يناير 2019 - 10:40 م

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة التخويف من إيران عوضا عن اتباع سياسة خارجية واقعية.



وفي تغريدة على تويتر، الثلاثاء، انتقد ظريف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون حول بلاده.



وأضاف أن "هواجس" بومبيو وبولتون تجاه إيران "باتت تشبه أكثر فأكثر سلوك الجواسيس المعتوهين والمهزومين دوما".



وتابع "أمريكا قد استبدلت السياسة الخارجية الواقعية بسياسة التخويف من إيران".



وفي وقت سابق اليوم، قال بومبيو في مستهل جولة شرق أوسطية بالعاصمة الأردنية عمان، "سنستمر بالضغط على إيران ونحن نطلب منها أن تستمر كدولة طبيعية".

