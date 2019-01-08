تعليق الرحلات بمطار هيثرو في لندن بعد رصد طائرة مسيرة

08 يناير 2019 - 10:30 م

أعلنت سلطات مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، استئناف الرحلات، بعد توقف قصير، عقب رصد تحليق طائرة مسيرة في محيطه.



وقالت إدارة المطار إنه "اعتمادا على الإجراءات المعمول بها وبالتعاون مع هيئة مراقبة الطيران وشرطة لندن، قررنا استئناف إقلاع الطائرات بعد توقف قصير".



وأضافت في بيان، نقلته "بي بي سي"، إن "السلطات تراقب الأمر عن كثب، نعتذر للمسافرين عن التأخر".



ويأتي ذلك بعد أسابيع من فوضى تسبب فيها رصد طائرات بدون طيار في مطار غاتويك بالعاصمة لندن.



وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن وزير النقل البريطاني كريس غرايلنغ، أن الجيش أبدى استعداده لنشر معدات مضادة للطائرات المسيرة في المطار.



وقال غرايلنغ "تحدثت بالفعل مع وزيري الداخلية والدفاع ويستعد الجيش لنشر معدات في هيثرو إذا ثبت أن ذلك ضروريا"، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

