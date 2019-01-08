روحاني يأمر بالتحقيق في واقعة تعذيب ناشط عمالي

08 يناير 2019 - 10:20 م

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالتحقيق في ادعاءات أفادت بتعرض ناشط عمالي للتعذيب على يد عناصر المخابرات.



وقال مستشار روحاني حسام الدين أشينا، في تصريح على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيتم التحقيق على "وجه السرعة"، في الادعاءات بشأن العنف ضد الشخص الموقوف بتعليمات صارمة من الرئيس.



والناشط إسماعيل بخشي عضو نقابة عمال شركة "هفت تبه" لصناعة السكر في محافظة خوزستان، جنوبي غربي البلاد، وجرى الإفراج عنه مؤخرًا بكفالة مالية.



ونظم عمال الشركة احتجاجات طوال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتراضًا على تأخر الأجور الشهرية لمدة أربعة أشهر في الشركة.



وتعرض بخشي مع عدد آخر من العمال للتوقيف، في 18 من نفس الشهر، ثم أعلن في رسالة عبر انستغرام، الجمعة الماضية، تعرضه لـ"تعذيب شديد" خلال فترة توقيفه التي استمرت نحو شهر.



وقال بخشي إن رجال المخابرات أوقفوه "دون أي تصريح وبدون دليل"، محملا وزير الاستخبارات محمود علوي مسؤولية ما تعرض له.



ودعا بخشي وزير الاستخبارات إلى مناظرة تلفزيونية مباشرة، للرد على الاتهامات.

