» تطورات جديدة بأزمة وقف بث "بي إن سبورت" في مصر

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شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية
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قالت الشركة المصرية للقنوات الفضائية " CNE"، المسؤولة عن توزيع بث القنوات المشفرة فى مصر، إن توقف بث قنوات "بي إن سبورت" القطرية "جاء من جانبها ونعمل على حل الأزمة".
وأضاف الشركة الحكومية، فى بيان لها، أنها تعمل على "حل المشكلة مع الشركة فى أقرب وقت".
وأفادت بأنه "فى حال عدم التوصل لاتفاق سنقوم برد باقى قيمة مبلغ الاشتراكات للعملاء".
وأعلنت قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الثلاثاء، إيقاف خدماتها في بث الأحداث الرياضية المختلفة في مصر بداية من اليوم.
ووفقا لبيان منشور على موقع القناة الإلكتروني، "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارا من 8 يناير/ كانون الثاني 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".
وأضاف البيان "رفضت الشركة المصرية للقنوات الفصائية (C N E) شروط الصفقة ومن هنا لم يتم توقيع العقود"، من دون تفاصيل.
وأشار البيان "وبسبب ذلك، فإنه من المنتظر أن يتوقف بث قنوات beIN الرياضية بداية من اليوم في مصر"، وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح البيان: في حالة أراد المتابع المصري مشاهدة beIN سيكون عليه الاشتراك في خدمة beIN CONNECT وهي خدمة على الهواتف الذكية".
وتحظى القناة القطرية بمتابعة الملايين في مصر كونها تنقل العديد من الدوريات الأجنبية التي يتابعها المصريون سواء بالاشتراكات الخاصة في المنازل أو عبر المقاهي.
والشركة المصرية للقنوات الفضائية مساهمة مصرية تأسست فى عام 1991 من قبل اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري (حكومي) بالتعاون مع مساهمين من القطاع الخاص.
وتستضيف مصر في يونيو/ حزيران المقبل بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وسيكون من حقها بث المباريات على القنوات الأرضية دون الفضائية.

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