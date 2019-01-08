» المصري يخطف تعادلًا قاتلًا من بيراميدز

08 يناير 2019 - 09:41 م

حقق فريق المصري تعادلا قاتلا على حساب نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري.

تقدم جون سيفونتي لبيراميدز في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل المصري عن طريق حسين رجب في الدقيقة 47، وعاد إيري تراوري ليتقدم لبيراميدز في الدقيقة 60، وأحرز ناصر منسي ثالث أهداف بيراميدز في الدقيقة 87، وقلص أحمد جمعة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 92 لتصبح النتيجة 3-2، قبل أن يسجل سعيدو سنوري هدف التعادل.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 34 في المركز الثاني، بينما وصل رصيد المصري لـ 19 نقطة في المركز الثالث عشر.