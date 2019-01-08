  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:10 م
بحث متقدم
مجلس النواب

أصول الدولة غير المستغلة تخرج مصر من عثرتها

صلاح

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

بالفيديو.. أبرز 7 شائعات بالشارع المصري خلال أسبوع

تطبيق الطوارئ على مروجي الشائعات

النمنم

«الوفد» و«التجمع» يردان على «النمنم»: «قل للزمان ارجع يا زمان»

امم افريقيا

رسميًا.. التليفزيون المصري ينقل أمم أفريقيا 2019

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

مساجين

مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

ابوتريكة

حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

وزارة المالية

2030 مصر سابع أكبر اقتصاد فى العالم

الطفلة مليكة

فيديو بشع يوثق دهس مليكة تحت عجلات أتوبيس المدرسة

بالفيديو.. أحمد موسى يطالب بعودة الجماهير للملاعب

آخر الأخبار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى: لدينا 35 مليون فقير

#

شاهد.. سر بكاء أحمد موسى على الهواء

#

سر مكالمة تليفونية أنقذت أحمد موسى من الاغتيال

#

أول تعليق من "ميدو" على عودة الجماهير

الملاعب

الجماهير

أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، بعودة الجماهير المصرية للملاعب، لإعادة البسمة والسعادة على أوجه المواطنين.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعلام سترفرف فى الشوارع وفى الاستادات من الآن، وحتى انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن الجميع فى مصر سعيد بما تم اليوم، والفترة المقبلة ستعود الجماهير وتعود أيام المعلم حسن شحاته.

وقدم موسى التحية للكابتن حسن شحاته على ما قام بتقديمه فى بطولة أمم أفريقيا 2006 و 2008 و 2010.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» استرخصت في زواجى فندمت!!
» المصري يخطف تعادلًا قاتلًا من بيراميدز
» بالفيديو.. أحمد موسى يطالب بعودة الجماهير للملاعب
» قنوات مجانية تنقل منافسات الدوري الإنجليزي
» حريق في السفارة المصرية بالجزائر
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» «عبد الحفيظ» يحذر رئيس الزمالك
» احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار
» خصم 9.5% من أجور العاملين بماسبيرو
» السعودية تكستح كوريا الشمالية برباعية مُذلة
» سويلم: وعي الجمهور سيُنجح بطولة الأمم الأفريقية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)