» بالفيديو.. أحمد موسى يطالب بعودة الجماهير للملاعب

08 يناير 2019 - 09:37 م

طالب الإعلامي أحمد موسى، بعودة الجماهير المصرية للملاعب، لإعادة البسمة والسعادة على أوجه المواطنين.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعلام سترفرف فى الشوارع وفى الاستادات من الآن، وحتى انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن الجميع فى مصر سعيد بما تم اليوم، والفترة المقبلة ستعود الجماهير وتعود أيام المعلم حسن شحاته.

وقدم موسى التحية للكابتن حسن شحاته على ما قام بتقديمه فى بطولة أمم أفريقيا 2006 و 2008 و 2010.