  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:13 م
بحث متقدم
مجلس النواب

أصول الدولة غير المستغلة تخرج مصر من عثرتها

صلاح

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

بالفيديو.. أبرز 7 شائعات بالشارع المصري خلال أسبوع

تطبيق الطوارئ على مروجي الشائعات

النمنم

«الوفد» و«التجمع» يردان على «النمنم»: «قل للزمان ارجع يا زمان»

امم افريقيا

رسميًا.. التليفزيون المصري ينقل أمم أفريقيا 2019

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

مساجين

مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

ابوتريكة

حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

وزارة المالية

2030 مصر سابع أكبر اقتصاد فى العالم

الطفلة مليكة

فيديو بشع يوثق دهس مليكة تحت عجلات أتوبيس المدرسة

بعد وقف بث «bein» في مصر

قنوات مجانية تنقل منافسات الدوري الإنجليزي

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

#

مدافع إيفرتون: لست قلقًا من مواجهة محمد صلاح

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول و أرسنال

#

بالصور.. إصابة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

الدوري الإنجليزي

المصريون

قنوات

ليفربول

صلاح

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقف بثها في مصر، معربًا عن أسفها لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة  المصرية للقنوات الفضائية CNE .

وقالت الشبكة في بيان رسمي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارا من 8 يناير 2019، بسبب عدم توقيع الصفقة".

وتحظى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بمتابعة كبيرة جدا من المصريين خاصة لمباريات الدوري الإنجليزي، حيث تمتلئ المقاهي والكافيهات أول كل أسبوع لمشاهدة نجمهم المفضل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول.

وفي هذا التقرير تردد قنوات تستطيع من خلالها مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي:

- قنوات تعرض الدوري الإنجليزي مجانا:

1- قناة "Varzish Sport HD " على القمر الصناعي "Yahsat " وترددها 11785 أفقي، معدل الترميز 27500.

2- قناة "Idman TV Azerbaijan " على القمر الصناعي "AzerSpace " وترددها 11175 أفقي، معدل الترميز 27500.

- قنوات تعرض الدوري الإنجليزي ببث "شيرنج":

و"الشيرنج" هو عبارة عن ربط أجهزة الكمبيوتر ببعضها من خلال شبكة الإنترنت بمعنى أن جهاز كمبيوتر واحد متصل بالإنترنت يستطيع أن يرسل بيانات كارت اشتراك أصلي إلى عدة أجهزة أخرى، لتستقبل بيانات الكارت وتفتح القنوات المشفرة عندك.

و?‌ يحتاج "الشيرنج" إلى إنترنت عالي، ويحتاج إلى طبق ?‌ستقبال إشارة القنوات، قنوات الشيرنج تُفتح بشكل عادي مع قائمة القنوات العادية على الرسيفر، ولكن يُشترط أن يكون الريسيفر الخاص به يدعم خاصية الشرينج.

والقنوات التي تنقل المباريات من خلال "الشيرنج" هي:

1- قناة "Canal+ Sport 2 HD " على القمر الصناعي "HotBird " ترددها 11488 أفقي، ومعدل الترميز 27500.

2- قناة "Sport TV2 Portugal " على القمر الصناعي "Hispasat " ترددها 12246 أفقي، معدل الترميز 27500.

3- قناة "BT Sport 2 UK " على القمر الصناعي "Astra " ترددها 11344 أفقي، معدل الترميز27500.

4- قناة "Futbol 2 Ukraine " على القمر الصناعي "Eutelsat " ترددها 12149، معدل الترميز 27500.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» استرخصت في زواجى فندمت!!
» المصري يخطف تعادلًا قاتلًا من بيراميدز
» بالفيديو.. أحمد موسى يطالب بعودة الجماهير للملاعب
» قنوات مجانية تنقل منافسات الدوري الإنجليزي
» حريق في السفارة المصرية بالجزائر
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» «عبد الحفيظ» يحذر رئيس الزمالك
» احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار
» خصم 9.5% من أجور العاملين بماسبيرو
» السعودية تكستح كوريا الشمالية برباعية مُذلة
» سويلم: وعي الجمهور سيُنجح بطولة الأمم الأفريقية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)