» قنوات مجانية تنقل منافسات الدوري الإنجليزي

08 يناير 2019 - 09:34 م

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقف بثها في مصر، معربًا عن أسفها لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE .

وقالت الشبكة في بيان رسمي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارا من 8 يناير 2019، بسبب عدم توقيع الصفقة".

وتحظى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بمتابعة كبيرة جدا من المصريين خاصة لمباريات الدوري الإنجليزي، حيث تمتلئ المقاهي والكافيهات أول كل أسبوع لمشاهدة نجمهم المفضل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول.

وفي هذا التقرير تردد قنوات تستطيع من خلالها مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي:

- قنوات تعرض الدوري الإنجليزي مجانا:

1- قناة "Varzish Sport HD " على القمر الصناعي "Yahsat " وترددها 11785 أفقي، معدل الترميز 27500.

2- قناة "Idman TV Azerbaijan " على القمر الصناعي "AzerSpace " وترددها 11175 أفقي، معدل الترميز 27500.

- قنوات تعرض الدوري الإنجليزي ببث "شيرنج":

و"الشيرنج" هو عبارة عن ربط أجهزة الكمبيوتر ببعضها من خلال شبكة الإنترنت بمعنى أن جهاز كمبيوتر واحد متصل بالإنترنت يستطيع أن يرسل بيانات كارت اشتراك أصلي إلى عدة أجهزة أخرى، لتستقبل بيانات الكارت وتفتح القنوات المشفرة عندك.

و?‌ يحتاج "الشيرنج" إلى إنترنت عالي، ويحتاج إلى طبق ?‌ستقبال إشارة القنوات، قنوات الشيرنج تُفتح بشكل عادي مع قائمة القنوات العادية على الرسيفر، ولكن يُشترط أن يكون الريسيفر الخاص به يدعم خاصية الشرينج.

والقنوات التي تنقل المباريات من خلال "الشيرنج" هي:

1- قناة "Canal+ Sport 2 HD " على القمر الصناعي "HotBird " ترددها 11488 أفقي، ومعدل الترميز 27500.

2- قناة "Sport TV2 Portugal " على القمر الصناعي "Hispasat " ترددها 12246 أفقي، معدل الترميز 27500.

3- قناة "BT Sport 2 UK " على القمر الصناعي "Astra " ترددها 11344 أفقي، معدل الترميز27500.

4- قناة "Futbol 2 Ukraine " على القمر الصناعي "Eutelsat " ترددها 12149، معدل الترميز 27500.